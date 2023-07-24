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        Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:28
        Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

        Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleri ile sonlandırdı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor ile saat 17.00’de hazırlık maçı oynayacak.

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