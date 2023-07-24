Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleri ile sonlandırdı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor ile saat 17.00’de hazırlık maçı oynayacak.