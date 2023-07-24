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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:35
        Futbol: Hazırlık maçı

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor, hazırlık maçında 1. Lig takımı Manisa FK'yi 2-0 yendi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Abant bölgesinde kampta bulunan Pendikspor ile Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel’de kamp yapan Manisa FK hazırlık maçında karşılaştı.

        Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Pendikspor'un gollerini Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen attı.

        Karşılaşma Pendikspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Mücadeleyi Bolu Valisi Erkan Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay ile çok sayıda futbolcu ve vatandaş izledi.

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