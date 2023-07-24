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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:36
        Futbol: Hazırlık maçı

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

        Yeni sezon ekiplerinden Sakaryaspor ile Bitexen Giresunspor hazırlık maçında karşılaştı.

        Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'in antrenman sahasında yapılan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 20. dakikada Dino, 42. dakikada ise Burak Süleyman attı.

        Bitexen Giresunspor'un tek golünü ise 13. dakikada Mert Kurt kaydetti.

        Karşılaşma, Sakaryaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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