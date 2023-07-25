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        Bolu'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 07:59
        Bolu'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı

        BOLU (AA) - Bolu'da Gerede-Karabük kara yolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu 14 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Ö.S'nin kullandığı 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, Gerede-Karabük kara yolunun Yunuslar köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

        Yaklaşık 50 metre ilerleyen otobüs, yol kenarındaki çalılık alanda durabildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 14 kişi, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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