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        Keçiörengücü'nün yeni transferi Erkam, Süper Lig yolculuğunda takımına katkı sağlamak istiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:52
        Keçiörengücü'nün yeni transferi Erkam, Süper Lig yolculuğunda takımına katkı sağlamak istiyor

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün yeni transferi Erkam Develi, ligdeki rekabete dahil olup takımını üst lige çıkartmak için mücadele edeceğini söyledi.

        Şanlıurfaspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Erkam, Bolu'daki takımının kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun tempoyla sezona hazırlandıklarını belirtti.

        Erkam Develi, bilerek takımını tercih ettiğine dikkati çekerek, "Bu kulübün yapısını, ne istediğini bilerek geldim. Geçen sene ilk başlarda güzel gitti. Takip ediyordum. Bu sene de inşallah güzel hava yakalayıp hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

        - "Takımı üst lige çıkarmak istiyoruz, çıkaracağız da"

        "Keçiörengücü'ne ligde gidebildiği yere kadar gitmesinde çok iyi katkılar vermeye çalışacağım." diyen Erkam, hedefin her zaman üst lige çıkmak ve şampiyonluk olduğunu vurguladı.

        Erkam Develi, bunun direkt veya play-off yoluyla olabileceğini anımsatarak, "Elimizden geleni yapıp inşallah kulübü üst lige çıkarmaya çalışacağız. Bu sezon biraz daha çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Çünkü iyi takımlar var. Biz de o takımlardan biriyiz. Tabii ki çekişme, rekabet güzeldir. Biz de o rekabete dahil olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Çok güçlü ve tecrübeli takımlarla rekabet ederek üst ligi zorlayacaklarını dile getiren Erkam, "Takımı üst lige çıkarmak istiyoruz, çıkaracağız da. Taraftarlara çağrımız, bizi her zaman desteklesinler. İyisiyle kötüsüyle. İnşallah sonu güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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