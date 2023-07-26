Bolu'da "1. Gökçesu Yaz Şenliği" düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde "1. Gökçesu Yaz Şenliği" yapıldı.

Gökçesu Belediye Başkanlığınca bu sene ilki düzenlenen yaz şenliğine, Mengen, Gökçesu ve köylerinden çok sayıda kişi katıldı.

Belde meydanında düzenlenen etkinlikte, yöresel yiyecek ve ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.

Şenlikte 2 bin kişilik yemek ikramı yapıldı, Bolulu sanatçı Ramazan Çelik konser verdi.

Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, bu sene ilki düzenlenen şenliğin bundan sonraki yıllarda çok daha farklı etkinliklerle yapılmasının planlandığını bildirdi.