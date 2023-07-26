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        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:11
        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

        BOLU (AA) - Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Vatandaşların ormanlık alanda bitkin halde bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir yarası bulunmayan kızıl şahin, travma sonucu uçamadığı ihtimali üzerine özel bir veteriner kliniğinde 1 hafta müşahede altında tutuldu.

        İyileştiği belirtilen kızıl şahin, son kontrollerinin ardından bulunduğu bölgede yeniden doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının yaralanma, araç çarpması veya yuvadan ayrılmaları sonucu kendilerine getirildiğini belirtti.

        Şubenin uzman veteriner hekimi Adem Turan, yıl başından bu yana temas kurdukları hayvanların yaklaşık yüzde 70'inin tedavilerinin ardından doğaya salındığını aktardı.

        Yaban hayvanlarının, güvenlik ve sağlık açısından insanların müdahalesinden uzak kalması gerektiğini vurgulayan Turan, insan temasının fazla olmasının yaban hayvanlarının iyileşme sürecini uzattığını kaydetti.

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