Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kendisi hakkında verdiği partiden ihraç kararına ilişkin açıklama yaptı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar listeyle kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü ve Türk milliyetçisi çizgisinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Sorosçulara, FETÖcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz."

CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.

YDK Başkanlığından yapılan açıklamada Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında kesin çıkarma cezası verildiği belirtildi.