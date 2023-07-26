Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti'li Bolu Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:56
        AK Parti'li Bolu Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti

        BOLU (AA) - AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

        Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarda istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinden affının istendiği bildirildi.

        Gelişmeler üzerine Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        Bolu'da sıcak havadan bunalanlar travertenlerde serinledi
        Bolu'da sıcak havadan bunalanlar travertenlerde serinledi
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:
        Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi (2)
        Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi (2)
        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Bolu'da hafif ticari araç yangında hasar gördü
        Bolu'da hafif ticari araç yangında hasar gördü