AK Parti'li Bolu Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti
BOLU (AA) - AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.
Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarda istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinden affının istendiği bildirildi.
Gelişmeler üzerine Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.