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        Giresunspor yeni sezona odaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:06
        Giresunspor yeni sezona odaklandı

        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Bitexen Giresunspor'un futbolcusu Faruk Can Genç, geçen sezon yaşadıkları şanssızlıkların geride kaldığını belirterek, takımı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

        Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresun ekibinin defans oyuncusu Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampında takım arkadaşlarıyla yeni sezona hazır olmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Giresun'da yoğun bir tempodan çıktıklarını dile getiren Genç, "Şimdi Bolu'dayız. Genç arkadaşlardan kurulu bir takımız. Diğer takımlar bize göre daha tecrübeli olarak gözükebilir ama biz de saha içinde daha çok koşarak, mücadele ederek bu açığımızı kapatmak istiyoruz." dedi.

        Genç, teknik direktörleri Mustafa Kaplan'ın tecrübelerinden faydalandıklarını anlatarak, "O da bize bilgilerini aktarıyor, iyi çalıştırıyor. Umarım bu sene bizim için iyi bir yıl olur, Giresunspor'u iyi şekilde temsil ederiz. Geçen sezon kötü şeyler yaşadık ama o geride kaldı. Şimdi önümüze odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Yeni sezon hedefleri hakkında da değerlendirmede bulunan Faruk Can Genç, "Şu an tecrübesiz bir takımız. İlk hedefimiz; bu sene ligde kalıcı olmak, seneye de kafa kafaya oynayan daha güçlü bir Giresunspor'u taraftarlarımıza izlettirmek. Genç arkadaşlarımız da bize bu yolda katkı verecek." diye konuştu.

        Genç, transfer yasağı nedeniyle kadroda altyapıdan gelen çok sayıda genç futbolcu olduğunu, bunu takımın geleceği için iyi kullanmayı amaçladıklarını aktararak, "Onlar da heyecanlı; profesyonel ligde mücadele edecekler. Bu da gençler için bir şans. Belki de Türk futbolu çok iyi gençler kazanacak. Umarım onlar için de her şey yolunda gider." değerlendirmesinde bulundu.

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