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        Bolu İnsan Hakları Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:53
        Bolu İnsan Hakları Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

        BOLU (AA) - Bolu'da, İl İnsan Hakları Kurulu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite Merkezi'ndeki toplantıya, Vali Erkan Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç, daire amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Vali Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, devletin ne kadar güçlü, modern devlet olduğunun ve insanlarına ne kadar değer verdiğinin göstergesinin, insan haklarıyla ilgili idari yapılanmaları ve yürüttüğü çalışmalar olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin özellikle son 20 yıl içerisinde insan hakları ihlalleriyle ve insan hakları eğitimi konusunda son derece önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kılıç, Türkiye'nin bu konuda çok bilinçli bir ülke olduğunu dile getirdi.

        Vali Kılıç, ülkede hiçbir zaman sistematik, bilinçli, programlı, kötü muamele, insan hakları ihlallerinin olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz bu noktada gerçekten çok önemli konumda. Dünyaya bakıldığı zaman başta Amerika polisi bir insanı çok rahat öldürebiliyorlar. Yani kolluk kuvvetleri bunu yapabiliyor. Başka ülkelerde de görüyoruz ama bizim kolluk kuvvetlerimiz, başta emniyet ve jandarma olmak üzere gerçekten çok hassas davranıyor. Demokrasinin, insan haklarının gereği de bu."

        TİHEK Başkanı Kılıç, kurum olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla geçen yıl 12 ilde toplantılar yaptıklarını aktardı.

        Amaçlarının, insan hakları korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde farkındalık oluşturmak olduğuna değinen Kılıç, "Temel ve insan haklarına ilişkin sorunların, hak ve özgürlük alanlarına ilişkin yaşanan güncel aktüel sorunların açık müzakere zemininde söyleme imkanı yaratmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Toplantı, soru cevap bölümün ardında sona erdi.

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