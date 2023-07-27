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        Bolu'da yıldırım düşen arazilerde çıkan yangınlar kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:11
        Bolu'da yıldırım düşen arazilerde çıkan yangınlar kısa sürede söndürüldü

        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçede etkisini gösteren yağışlarla Aşağı Kınık köyü ve Çatacık Mahallesi'nde ormanlık alana, İbrahimözü köyünde ise tarım arazisine düşen yıldırımlar sonucu yangınlar çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine Göynük İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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