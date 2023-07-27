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        Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 22:08
        Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        BOLU (AA) - Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı.

        Yılport Samsunspor'un yeni transferi Kingsley Schindler, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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