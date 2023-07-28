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        GÜNCELLEME - Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:17
        GÜNCELLEME - Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

        Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

        Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, Bolu Valiliği koordinesinde, 8 helikopter, 15 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 3 greyder, 3 dozer, 2 ekskavatör, 10 su tankeri, 1 jandarma aracı olmak üzere toplam 8 helikopter ve 54 araçla yangına müdahale edildiği belirtildi.

        4 jandarma personeli, 110 orman personeli ve 35 vatandaş olmak üzere 149 kişinin yangının söndürülmesine çalıştığı aktarılan açıklamada, yangının söndürülmesi için büyük özveriyle çalışan personel ve duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi.

        - Havadan müdahaleye ara verildi

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar ve yangın alanının dağlık olması nedeniyle havadan helikopterlerle yapılan çalışmalara ara verildi.

        Karadan arazözler, orman personeli ve vatandaşların yangının kontrol altına alınması için gece boyuna görev yapacağı, günün ilk ışıklarıyla hava desteğinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

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