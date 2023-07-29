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        GÜNCELLEME - Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:13
        GÜNCELLEME - Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda 27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü.

        Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, karadan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

        Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

        Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve 250 personel tarafından iş makineleriyle destek verildi.

        Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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