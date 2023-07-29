Bolu'da lahit mezar sanılan yapının kayaç olduğu belirlendi

BOLU (AA) - Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi.

Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.

Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.