Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        2023 Extreme Kupası Bolu'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:28
        2023 Extreme Kupası Bolu'da başladı

        BOLU (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde bulunan 2023 Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu'da start aldı.

        Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar, Çakmaklar mevkisindeki offroad pistinde gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden 8 araç ve 16 sporcunun yer aldığı yarışlarda, otomobil pilotları zorlu pistlerde kıyasıya mücadele etti.

        Zorlu engelleri geçemeyen bazı araçların yardımına, kurtarma araçları yetişti. Parkurda takla atan bir araç ise yarışı tamamlayamadı.

        Extreme Kupasının ilk ayağı, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

        Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, yarışlara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kulüp olarak her yıl bu organizasyonun kentte düzenlenmesi için çaba harcadıklarını belirten Turan, "Şu anda burada 8 araç ve 16 yarışmacı var. Gün boyu engel yarışı yapacaklar. Yarışmacılarımız, Bolu'yu coğrafi anlamda çok seviyorlar. Etabımızı çok seviyorlar." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Rögarda hırsız var!
        Rögarda hırsız var!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bolu'da lahit mezar sanılan yapının kayaç olduğu belirlendi
        Bolu'da lahit mezar sanılan yapının kayaç olduğu belirlendi
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı (2)- Yeniden
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı (2)- Yeniden
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı (2)
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı (2)
        Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
        Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü gününde
        Bolu'daki orman yangını 3'üncü gününde
        Bolu'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Bolu'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı