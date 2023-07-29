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        Bolu'da selde zarar gören Mengen-Yedigöller yolu ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:37
        Bolu'da selde zarar gören Mengen-Yedigöller yolu ulaşıma açıldı

        BOLU (AA) - Bolu'da 9-10 Temmuz tarihlerinde meydana gelen selde zarar gördüğü için ulaşıma kapanan Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, selin izlerinin silinerek yolun yeniden trafiğe açılması için Valilik koordinesinde ilk andan itibaren özveriyle sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı aktarılarak, ekiplerin yoldaki onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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