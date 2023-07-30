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        2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:23
        2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı

        BOLU (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde bulunan 2023 Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu tamamlandı.

        Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar, Çakmaklar mevkisindeki offroad pistinde gerçekleştirildi.

        Dün başlayan yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 8 araç ve 16 sporcu zorlu pistlerde kıyasıya mücadele etti. Extreme Kupasının ilk ayağı, bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

        TR 1 kategorisinde, parkurları 17 dakika 6 saniyede tamamlayan Uğur Akbal ve Mesut Karaaslan'dan oluşan takım birinci olurken, 23 dakika 29 saniyede yarışı bitiren Can Özkurt, Seyfullah Tahir ekibi ikinci oldu. Yarışı 1 saat 14 dakika 17 saniyede tamamlayan Emre Avcı, Yusuf Eray Avcı ekibi ise üçüncülüğü elde etti.

        TR 2 kategorisinde ise Cihan Çelikten, Adem Yılmaz ekibi 38 dakika 12 saniye ile birinci, Emirhan Kutlu ve Çetin Kızıltepe ikilisi ise 10 saat 1 dakika 15 saniye ile ikinci oldu.

        Yarışlarda dereceye giren sporcuların ödülleri Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Törende ayrıca, etkinliğe destekte bulunan sponsorlara da plaket verildi.

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