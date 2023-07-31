Bolu'da tıra çarpan pikaptaki 1 kişi yaralandı
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan pikaptaki 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul yönü Bolu-Batı gişeleri mevkisinde Cafer Tayyar F. idaresindeki 41 AOH 976 plakalı pikap, önünde seyreden Adem S. yönetimindeki 06 BCY 987 plakalı tıra çarptı.
Kazada, pikapta yolcu olarak bulunan Metin F. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.