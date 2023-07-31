Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara yönünde Abdulkadir K. idaresindeki 06 FFS 17 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada otomobil sürücüsüyle yanındaki Sercan K. araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.