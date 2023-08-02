Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:07
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:

        BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kendisi hakkında verdiği partiden ihraç kararına ilişkin, "Partinin Grup Başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum." dedi.

        Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi.

        Özcan, Bolu'ya hizmete devam edeceğini belirterek "Bu süreçte çifte standart uygulanması beni üzdü. Yani şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun kimlere kadar. Partinin Grup Başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum. Bu arkadaşlarımı da buradan tekrar uyarıyorum. Değişime gidilmezse CHP Genel Başkanından başlayıp demokratik bir tüzük ve güncellenmiş bir parti programıyla yola devam edilmezse CHP'yi 31 Mart'ta büyük bir hezimet bekliyor." diye konuştu.

        - "Aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim"

        Özcan, kendisi hakkında alınan ihraç kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu olmadığını, bunun kamuoyuna, bazı çevrelere verilmiş bir mesaj olduğunu savundu.

        Yoluna kendi bildiği Atatürkçü çizgiden asla taviz vermeden devam edeceğini dile getiren Özcan, "Bundan sonraki süreçte de aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim." dedi.

        Özcan, "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"ne katılan CHP üyelerinin disiplin kuruluna sevk edilmesi yönünde söylentiler olduğuna işaret ederek "Cumhuriyet Halk Partisinde rahatsız olduğum bir konu var; sayı muhtelif olarak söyleniyor. 157 diyenler var, 200'e yakın diyenler var. Sözde benim yürüyüşüme destek verdi diye tedbirli olarak disipline veriliyorlarmış. Benim yürüyüşüme 200 kişi falan katılmadı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, en az 1000 kişi katıldı değişik etaplarına ama bu 157 kişi ya da 150 kişinin önemli bir kısmı ilçe kongre delegesi." ifadelerini kullandı.

        - "Mahkemeye müracaat edeceğim"

        Seçim kazanması için bir siyasi partinin adayı olması gerekmediğini vurgulayan Özcan, "Bağımsız olarak aday olursan zaten herkesin adayısın demektir. CHP'nin de AK Parti'nin de MHP'nin de." dedi.

        Özcan, CHP'nin ihraç kararını yargıya taşıyacağını belirterek "Bu kararın haksız olduğunu, hukuksuz bir karar olduğunu belgelemek için. Sayın Kılıçdaroğlu partinin başında kaldığı sürece, parti Atatürkçüler tarafından yönetilmediği sürece bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yol yürümem zaten mümkün değil. Bu seçimlerde aday olacağım. Şu anda bağımsız olarak girmeyi planlıyorum ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir, bu 6-7 ay içerisinde. Farklı bir karar alırsam da bunu kamuoyundan gizlemem." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Boluspor, Atalay Babacan'ı renklerine bağladı
        Boluspor, Atalay Babacan'ı renklerine bağladı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda, göldeki nilüferlerin doğal dengeyi bozduğu tespit...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda, göldeki nilüferlerin doğal dengeyi bozduğu tespit...
        Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
        Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Fabrikada devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
        Fabrikada devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
        Bolu'da üzerine forklift devrilen kadın işçi öldü
        Bolu'da üzerine forklift devrilen kadın işçi öldü