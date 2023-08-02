Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:07
        Bolu'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Oğuz B. idaresindeki otomobil, Köroğlu mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.

        Otomobilinde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü itfaiyeye haber verdi. Araç yangını olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

        Yangında hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Bolu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Bolu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'den ihraç edilmesine ilişkin açıklama:
        Boluspor, Atalay Babacan'ı renklerine bağladı
        Boluspor, Atalay Babacan'ı renklerine bağladı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda, göldeki nilüferlerin doğal dengeyi bozduğu tespit...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda, göldeki nilüferlerin doğal dengeyi bozduğu tespit...
        Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
        Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı