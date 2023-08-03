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        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:49
        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kındıra köyü mevkisindeki ormanlık alanda kesim işi yapan V.Ö'nün kullandığı traktör devrildi.

        Sürücünün devrilen traktörün altında kaldığını fark eden diğer orman işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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