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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:26
        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        BOLU (AA) - Bolu'da durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüste yapılan aramada, S.U. (24) isimli yolcunun üzerinde ve eşyalarında 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 0,91 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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