Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
BOLU (AA) - Bolu'da durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramada, S.U. (24) isimli yolcunun üzerinde ve eşyalarında 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 0,91 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.