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        Bolu'da saman balyaları yüklü traktörde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:34
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        Bolu'da saman balyaları yüklü traktörde çıkan yangın söndürüldü
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, saman balyaları yüklü traktörde çıkan söndürüldü.

        Mudurnu-Abant kara yolunda saman yüklü İ.Y. yönetimindeki 14 AF 702 plakalı traktörün römork bölümünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

        Yangında, saman balyaları ile traktör zarar gördü.

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