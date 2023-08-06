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        Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:11
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        Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu
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        BOLU (AA) - Bolu'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

        Hafta sonu daha da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşların ilk tercihi, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı oldu.

        Ormanlık alandaki parka akın edenler, ağaç gölgelerinde dinlenerek serinlemeye çalıştı.

        Vatandaşlar, mangal ve ateş yakılmasının yasaklandığı bölgede, evlerinden getirdikleri yiyecek ve hazır gıdalarla piknik yaptı.

        Bazı tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları da iskelede fotoğraf çektirdi.

        Ailesiyle parka gelen Yaşar Çağındı, AA muhabirine, sıcak havadan kaçtıklarını, Gölcük'ün serinlemek için en güzel yer olduğunu ifade etti.

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