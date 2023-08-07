Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu itfaiyesi yangınlarla mücadele etmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu itfaiyesi yangınlarla mücadele etmeyi sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınların hızla müdahale edilerek söndürülmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre Bolu itfaiyesi, yılın ilk 7 ayında Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi, D-100 kara yolu ve kent merkezinde yanan 74 araca müdahale etti.

        Toplamda 85 çöp, 23 baca, 22 ot ve anız, 13 ev, 5 iş yeri, 3 çatı, 2 orman ile samanlık yangınını söndüren ekipler, 87 trafik kazasında görev aldı.

        Ekipler ayrıca 242 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Bolu'da sıcaklık 37 dereceye çıktı, çocuklar süs havuzuna girdi
        Bolu'da sıcaklık 37 dereceye çıktı, çocuklar süs havuzuna girdi
        Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu
        Bolu'da sıcaktan bunalanların tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu
        Gerede'de seraya giren yılan yakalandı
        Gerede'de seraya giren yılan yakalandı
        Bolu'da saman balyaları yüklü traktörde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da saman balyaları yüklü traktörde çıkan yangın söndürüldü
        Boluspor, Idrissa Camara'yı renklerine bağladı
        Boluspor, Idrissa Camara'yı renklerine bağladı
        Bolu'da eksik parçaları bulunan tarihi eserler üç boyutlu tarayıcıyla model...
        Bolu'da eksik parçaları bulunan tarihi eserler üç boyutlu tarayıcıyla model...