Bolu itfaiyesi yangınlarla mücadele etmeyi sürdürüyor

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınların hızla müdahale edilerek söndürülmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.
Alınan bilgiye göre Bolu itfaiyesi, yılın ilk 7 ayında Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi, D-100 kara yolu ve kent merkezinde yanan 74 araca müdahale etti.
Toplamda 85 çöp, 23 baca, 22 ot ve anız, 13 ev, 5 iş yeri, 3 çatı, 2 orman ile samanlık yangınını söndüren ekipler, 87 trafik kazasında görev aldı.
Ekipler ayrıca 242 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.