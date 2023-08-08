Bolu'da ters dönen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin takla atması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul istikametine seyreden Emrah K. idaresindeki 06 JT 546 plakalı otomobil, Rüzgarlar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritteki bariyere çarparak ters döndü.
Kazada sürücü ile 7 yaşındaki oğlu Sait Doruk K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.