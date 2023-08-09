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        Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:08
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        Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor
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        BOLU (AA) - Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 35 kişilik ekip, olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla eğitim alıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı açıklamada, afetlerin hayatın önemli gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede hareket eden müdürlüğümüz de yaklaşık 35 gönüllü arkadaşımızın katılımıyla olası afet ve acil durumlara hazır olabilmek adına Tarım Arama Kurtarma Derneğini oluşturmuştur." dedi.

        Gönüllülere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli uzman personel tarafından eğitim verildiğini aktaran Murat, şu bilgileri paylaştı:

        "Hafif arama ve kurtarma, ilk yardım, yangın, farkındalık, insani yardım ve benzeri konularda eğitimler verilmektedir. AFAD ve ilk yardım eğitimleri periyodik olarak düzenli şekilde uygulanacaktır. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde görev alan AFAD, sisteme kayıtlı olan gönüllülere gereken desteği ve bilgiyi sağlamak amacıyla eğitimler yürütmektedir. İhtiyaç olmaması temennimiz tabii, lakin olası olumsuzluklara hazır olmak çok önemli. Bu bağlamda gönüllü arkadaşlarımızı kutluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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