Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Bolu'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 karayolu İstanbul yönünde C.P. idaresindeki 18 EA 779 plakalı minibüs, Sanayi kavşağında M.Z. yönetimindeki 32 AE 590 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan S.D. vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakını bir kadın, göz yaşlarını tutamadı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Bolu'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Seben "kesin korunacak hassas alanlar" ile turizmde adından söz ettirmek is...
        Seben "kesin korunacak hassas alanlar" ile turizmde adından söz ettirmek is...
        Bolu'da tarihi "Kiliseli Tüccar Hanı" restore edildi
        Bolu'da tarihi "Kiliseli Tüccar Hanı" restore edildi
        Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, olası afetlere eğitimlerle h...
        Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, olası afetlere eğitimlerle h...
        Otomobil, bariyere çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Otomobil, bariyere çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Mudurnu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Mudurnu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü