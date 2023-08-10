Bolu'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Telefonla aradıkları yabancı uyruklu aileye kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi." diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Telefonda kendilerine verilen talimatları uygulayan aile, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile, polisten yardım istedi.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya gittiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu Salahaddin A, Mustafa H. ve Salih Muhammed A. içinde bulundukları takside yakalandı.

Bolu'ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.