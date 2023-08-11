TED Bolu Koleji yeni eğitim öğretim yılı programının tanıtımı yapıldı

BOLU (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Bolu Koleji, 2023-2024 eğitim öğretim yılı programının tanıtımı yapıldı.

Kolejin Doğancı Mahallesi'nde bulunan yerleşkede, Öncü Kültür Eğitim Vakfı (ÖKEV) Başkanı Önder Tonyalı, TED Bolu Koleji'nin Kurucu Temsilcisi Egemen Tonyalı, Eğitim Direktörü Salih Akbay ve TED Bolu Koleji Koordinatörü Merve Atalay'ın katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Akbay, Bolu ve Düzce TED okullarının, ÖKEV'in eğitim kurumlarına bağlı olduğunu belirtti.

Bolu ve Düzce okullarının, bu sene de LGS puan ve yerleştirme sonuçlarıyla gücünü kanıtladığını bildiren Akbay, "Okulumuz var olan eğitim sistemini 2023-2024 eğitim öğretim yılında yenilikler katarak, eğitim içeriklerini daha da güçlendirmiştir. Yapılan yenilikler sonucunda, anaokulunda, yabancı dil ders saati artırılmış ve haftalık programın yüzde 25'i İngilizceye ayrılmıştır. Ayrıca 5 yaş hazırlık sınıflarında, erken okur yazarlık çalışmaları danışmanlar aracılığıyla geliştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Akbay, ilkokulda ders programında, genel kültür derslerinin oranının arttırıldığını ve 23 saate çıkartıldığını vurgulayarak, kalan derslerin ise yüzde 25'nin İngilizce'ye, yüzde 25'inin de beceri derslerine ayrıldığını kaydetti.

Ayrıca permakültür derslerinin de eğitim programına eklendiğine işaret eden Akbay, şöyle konuştu:

"2030'ların gençlerini yetiştirdiğimizin sorumluluğu ile robotik kodlama derslerimiz 5 yaştan, 10 sınıfa kadar devam etmektedir. Buradaki hedef, kazanımız temel düzey bilgisayar programlarının kullanımını sağlamak ve kademe ilerledikçe algoritma dünyası ile tanıştırmaktır. Ortaokulda ise fark derslerimiz olan yaratıcı yazarlık, bilim uygulamaları ve matematik uygulamaları programda yer almaktadır. Lisede ise bu sene ilk kez 9. sınıflarda TED genel merkez tarafından tasarlanan ve MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan, akredite edilmiş Bilim İnsanı Yetiştirme Programı uygulanacaktır."

Akbay, TED Bolu ve Düzce okullarının, 14 Ağustos Pazartesi günü Bolu'da yapılacak vizyon toplantısıyla sezon açılışı yapacağını sözlerine ekledi.