Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Uğurtan Demirtaş
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Kubilay Sönmez), Bettaieb, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 83 Moussiti Oko), Şeref Özcan (Dk. 66 Camara), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 89 Atalay Babacan), Arda Köksal (Dk. 66 Berk Yıldız)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk (Dk. 52 İbrahim Aksu), Kubilay Aktaş (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Metehan Altunbaş, Tetteh (Dk. 59 Champnes), Eric Ayuk (Dk. 80 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Serhat Kot, Ferhat Katipoğlu
Goller: Dk. 83 Metehan Altunbaş, Dk. 88 Champnes (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kubilay Aktaş, Dk. 71 Hakkı Türker, Dk. 75 Serhat Kot, Dk. 87 Devran Şenyurt (Adanaspor), Dk. 71 Posmac, Dk. 77 Ercan Coşkun (Boluspor)
BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.