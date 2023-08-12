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        Boluspor-Adanaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 00:31
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        Boluspor-Adanaspor maçının ardından
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        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 yenilen Boluspor'un Teknik Direktörü Turgay Altay, ligin ilk maçını kaybetmeyi hazmetmekte güçlük çektiğini söyledi.

        Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetin çok acı verici olduğunu ifade etti.

        Bu mağlubiyeti hazmetmekte güçlük çektiğini belirten Altay, "Aslında son söyleyeceğimi ilk söyleyerek başlıyorum. İlk maç, kendi evimizde maçı kazanıp yolumuza devam etmek isterdik. İşin bu tarafını hazmetmesi zor." diye konuştu.

        Altay, bu karşılaşmada, lige hazır olmayan 2 takımın mücadele ettiğini dile getirerek, "Fiziksel olarak rakibimiz de biz de lige hazır değiliz. Sayısal olarak antrenman eksikliği olan birçok oyuncu var. Bu durumda bir eşitlik söz konusu." ifadesini kullandı.

        Boluspor olarak oyunun devam etmesi yönünde mücadele ettiklerini de sözlerine ekleyen Altay, şunları aktardı:

        "Oynamamız içinde topun oyunda kalma süresinin artıyor olması gerekiyor. Fakat maçın genelinde de rakip kendi fiziksel gücünden dolayı çok fazla topun oyunda kalmasına izin vermedi. Hakemler de buna sağ olsun rakibin her pozisyonda diri kalmasına, dinlenmesine vesile oldular."

        Altay, kendisinin Boluspor ile yeni bir oyun kültürü inşa etmeye çalıştığına da değinerek, şunları söyledi:

        "Sonuçta ilk maçların telafisi var. Ben bir oyun inşa etmeye çalışıyorum. Bir oyun kültürü. Bunun içinde iyi şeyler de var. Ama yapmamız gereken şeyler de var. Bu oyun kültürünü inşa edip özellikle iç sahada çok dominant, agresif ve maç kazanma odaklı bir takım yaratacağız. Ben hem takıma hem de oyuncularıma güveniyorum. İlerleyen haftalarda maç kazandıkça, öz güvenli halimiz arttıkça, olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Ama bu maç gerçekten hazmetmesi zor bir maç olarak duruyor."

        - "Dersimize iyi çalıştık"

        Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise bu karşılaşmanın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adanaspor'un oynadığı ilk maç olduğunu hatırlattı.

        Bu nedenle çok önemli bir maç oynadıklarına vurgu yapan Pulat, "Depremden sonra ilk maçımız. 5,5 aylık bir süreç var. Burada oyuncularımın çoğu 5 aydır maç oynamıyordu. Bu travmadan çıkmaları önemliydi. Biz de oyuncularımıza hep şunu söyledik. Önce oyunumuza inandırdık. Sonra biz onlara inandık." dedi.

        Pulat, rakiplerini bir hafta boyunca analiz ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle rakibin 4+4+2 oyununu bir hafta analiz edip ona göre antrenmanlar yaptık. Özelikle geride oyun kurarken 4+2+4 şeklinde ön alanda baskı yapınca orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmek bizim için kaçınılmazdı. Rakip topla fazla oynamış görünse de alan parselizasyonunu iyi yapıp onlara merkezde hiçbir şekilde alan bırakmadık. Onları sürekli kendi sahasında hazırlık pasları yapmaya mecbur bıraktık."

        Karşılaşma boyunca planladıkları şekilde mücadele ettiklerini anlatan Pulat, şu görüşleri dile getirdi:

        "Topun karşısında iyi pozisyon aldık. Dersimize iyi çalıştık. Kazandığımız toplarla da çok olmayan ama işimizi görecek pozisyonlara girdik. Bugün bu takım gayret ve aklı birleştirip 4 ay sonra bir varoluş mücadelesi adına ilk adımı attı. Sadece bir maç kazandık. Bir galibiyet kazandık. Umarım savaş sonunda da bu takım hep mutlu olur."

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