AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin Bolu'da "Şehir Buluşmaları" toplantısında konuştu:

BOLU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, enflasyonun orta vadede tek haneye düşmesinin planlandığını belirterek, "Bu dönemlerin atlatılması anlamında yapılan planlamaların, çalışmaların önümüzdeki süreçte güzel neticeler vereceğine inanıyoruz. Daha önce yaptık, yine başaracağız." dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programına katılan Zengin, AK Parti'nin tüm birimleri olarak dün olduğu gibi bugün de sahalarda ve milletin yanında olduklarını söyledi.

Zengin, AK Parti'nin Türkiye'ye demokratik kazanımlar anlamında çok önemli izler bıraktığını vurgulayarak, "Egemenliğin tecelli edeceği rejim ve sistem; demokrasidir. Güçlü ve sağlam bir demokratik sistem içerisinde ülkemizin daha katedeceği önemli aşamalar vardır. 'Türkiye vizyonu' olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir parçası da özellikle demokratik kazanımların daha da geliştirilerek gelecek nesillere, kuşaklara aktarılmasıdır." diye konuştu.

İnsan hakları konusunda atılan adımlardan bahseden Zengin, şunları kaydetti:

"AK Parti bir reform hareketidir aynı zamanda. Bu konuda attığımız adımların her birinin demokrasiye önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. İnsan hakları konusunda özellikle işkenceye sıfır tolerans. Bugün artık işkence, Türkiye'nin gündeminden kalkmıştır. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu alanda attığımız adımlardan bir diğeri de insan hakları konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kolluğun Gözetimi Komisyonu tarafından insan hakları ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda kurumsal çalışmalar yapılmaktadır. Bunların da demokrasimize önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz."

Zengin, çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Çocuk haklarıyla ilgili rehabilite edici düzenlemeler, Anayasa'nın 10. maddesinde. Mesela pozitif ayrımcılıkla ilgili kadın, çocuk, engelli, şehit, gazi yakınları başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerine öncelik tanınması anayasal olarak da anayasal düzenine oturtulmuş oldu. Bunlar önemli gelişmelerdir. DGM'nin kaldırılmış olması mesela, çok önemli bir gelişmedir. DGM'lerde çocuklar yargılanıyordu bir dönem. Bunların kaldırılmış olması önemli bir gelişmedir. Yine en son Anayasa değişikliğiyle askeri yargının kaldırılmış olması, yargı bütünlüğü açısından olumlu bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmalar ve reformlar devam edecek"

Bundan sonra da benzer çalışma ve reformların devam edeceğini dile getiren Zengin, "Demokrasimiz; gelişerek, büyüyerek yine güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden biri olacaktır." dedi.

Zengin, AK Parti'nin Türkiye'nin çok ciddi meselelerinden olan vesayet, yasaklar ve ekonomik sorunları ortadan kaldırdığı gibi ilerleyen dönemlerde de önemli adımlar atacağının altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Tek haneli enflasyon rakamlarını AK Parti döneminde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da açıkladığı üzere ekonomi kurmaylarımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Maliye Bakanı'mızın açıkladığı çerçevede şu anda bir program uygulanıyor. Bu program neticesinde enflasyonun tek haneye düşmesi orta vadede planlanıyor. AK Parti'nin geçmiş dönemlerde hallettiği sorunlar inanın, bugün ekonomik sorunlardan aşağı kalır sorunlar değil. AK Parti bundan daha büyük sorunları halletti. Bu dönemlerin atlatılması anlamında yapılan planlamaların, çalışmaların önümüzdeki süreçte güzel neticeler vereceğine inanıyoruz. Daha önce yaptık, yine başaracağız. Bu konudaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ortaya koymuş durumda."

Toplantıya, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Arzu Aydın ile teşkilat mensupları katıldı.