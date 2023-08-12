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        Mudurnu'da vatandaşlara orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:59
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        Mudurnu'da vatandaşlara orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında yer almak isteyen gönüllü vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün "100 bin Orman Yangınları Gönüllüsü" Projesi doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında yer almak isteyen gönüllü vatandaşlara eğitim verilmeye devam edildiği bildirilen açıklamada, orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen vatandaşların, teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldığı kaydedildi.

        Müdür yardımcıları Mimin Bayram ve Serkan Erikgenoğlu başkanlığında işletme şefi Onur Satış tarafından verilen eğitimlere, 70 kişinin katıldığını ifade edildi.

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