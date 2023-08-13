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        Bolu'da sıcaktan bunalan çocuklar pazar alanına kurulan aquaparkta serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:49
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        Bolu'da sıcaktan bunalan çocuklar pazar alanına kurulan aquaparkta serinledi
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        BOLU (AA) - Bolu'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin pazar alanına kurduğu aquaparkta serinleme imkanı buldu.

        Bolu Belediyesince "Havuza girmeyen çocuk kalmasın" etkinliği kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki pazar alanına aquapark kuruldu.

        Aileleriyle buraya gelen çocuklar, hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte havuza girerek serinledi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AA muhabirine, aquaparkın ailelerden ve çocuklardan yoğun talep gelmesi üzerine kurulduğunu belirterek, "Sağlık Mahallesi'nde de aquapark kuracağız ve bunu her yıl geleneksel hale getireceğiz." dedi.

        Aquapark, 20 Ağustos'a kadar saat 10.00-18.00 arasında hizmet verecek.

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