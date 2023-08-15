Bolu'da jandarmanın bitkin halde bulduğu güvercin tedavi edildi

BOLU (AA) - Bolu'da, jandarma ekiplerince bitkin bulunan güvercin tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gerede ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, uçamayan bir güvercin buldu.

Ekipler, ayağında halka bulunan güvercini Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine (HAYDİ) teslim etti.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilen güvercin, 4 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, halkalı olarak bulunan kuşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilerek en yakın HAYDİ ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaralı hayvanların tedavi ve diğer işlemlerinin kendileri tarafından takip edildiğini aktaran Gözler, doğada bulunan ve 4 gün misafirleri olan halkalı güvercinin de yakınlarına gitmesi için doğaya salındığını kaydetti.