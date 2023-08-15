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        Kamp döneminde birçok futbol takımı "Tabiatın Kalbi Bolu"yu tercih etti

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kamp döneminde yerli ve yabancı yaklaşık 100 futbol takımı, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, temiz havası, antrenman sahaları ve tesisleri ile ünlü "Tabiatın Kalbi Bolu"da yeni sezona hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:58
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        Kamp döneminde birçok futbol takımı "Tabiatın Kalbi Bolu"yu tercih etti
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        BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kamp döneminde yerli ve yabancı yaklaşık 100 futbol takımı, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, temiz havası, antrenman sahaları ve tesisleri ile ünlü "Tabiatın Kalbi Bolu"da yeni sezona hazırlandı.

        2022-2023 futbol sezonun tamamlanmasının ardından 15 Haziran itibarıyla futbol takımları, Bolu Dağı, Gerede, Abant bölgesi ve Karacasu beldesinde bulunan tesislerde kampa girdi.

        Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi ve Gostiva, Azerbaycan Premier Lig takımı Gebele, Romanya 1. Lig takımı Hermanstadt, Arnavutluk Süper Lig takımı Egnattia, Pers Körfez Premier Lig takımı Traktör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Lig takımı Magusa Türk Gücü, Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve 3. ligleri ile bölgesel amatör liglerden yaklaşık 100 takım, yeni sezon hazırlıklarını kentte gerçekleştirdi.

        Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor da Bolu'da kamp yapan takımlar arasında yer aldı.

        Takımlar, ülke genelinde etkili olan sıcak havalara rağmen serin havası ile ön plana çıkan Bolu'daki 21 antrenman sahasında hazırlanırken, teknik ekipler de hazırlık maçları ile yeni sezon öncesi takımlarını görme şansı yakaladı.

        - Emrullah Güler: "Tesis sayısı çok ideal"

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun Türkiye'de "Tabiatın Kalbi" olarak bilindiğini, ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi.

        Güler, Bolu'nun Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi değerlere sahip olduğunu hatırlatarak, "Bolu, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, yüksek irtifaya sahip ve bol oksijenli bir ilimiz. Nem oranının düşük olduğu, hava sıcaklığının yüksek olmadığı, ideal illerden biri özellikle yaz kamp döneminde." diye konuştu.

        Bolu'nun 2023 yılı kamp döneminde 100'e yakın futbol kulübüne ev sahipliği yaptığını aktaran Güler, "Süper Lig, 1. lig takımlarından sonra 2. ve 3. Lig takımları da şu an kamplarına devam etmekte. Ayrıca yeni kamp talepleri de gelmekte. Bazı kulüplerimiz 2 ve 3'üncü kamplarını almakta." şeklinde konuştu.

        Güler, Bolu'nun yüksek irtifa kampları için ideal olduğunu, oksijenle birlikte futbolcuların vücut direncinin arttığını, futbolcuların sezona hazırlanması için ideal bir yer olduğunu ifade etti.

        Yaklaşık 100 futbol takımının Bolu'yu tercih etmesinin kendileri için umut verici olduğunu anlatan Güler, "Yurt dışından farklı ülkelerden de futbol takımları kamp için Bolu ilimizi tercih etti. Talepler halen gelmekte. İlimizde otel altyapısı çok güçlü olup, yatak kapasitesi yüksek. Tesis sayısı çok ideal. Kulüplerimiz burada gönül rahatlığı ile kamplarını yapabiliyorlar. Düşük maliyetle yüksek irtifa kampı, bol oksijenli kamplar, sıcak havanın olmadığı, nemin olmadığı, futbolcuları kasmayan sadece antrenmana odaklanabilecekleri doğal bir ortam sunuyor Bolu." değerlendirmesinde bulundu.

        Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bolu Valiliğinin desteği ile tesislerin altyapılarının güçlendirilmesi, spor turizmine yönelik ciddi çalışmaların yapılmasının Bolu'da kamp yapan kulüp sayısını daha da artıracağını, bu kapsamda da bütün kulüpleri Bolu'ya beklediklerini, kış kampları için de çalışmaların yapıldığını vurguladı.

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