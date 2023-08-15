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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bolu'da yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:56
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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrol yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Yapılan aramada yolcu S.U'nun (24) üzerinde ve eşyalarında 2 parça halinde 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 3 parça halinde 0,91 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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