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        Bolu'da sıcaktan bunalanlar gölette serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:14
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        Bolu'da sıcaktan bunalanlar gölette serinledi
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        BOLU (AA) - Bolu'da sıcaktan bunalanlar, ineklerin de girdiği gölette serinlemeye çalıştı.

        Meteorolojik ölçümlere göre hava sıcaklığının 41'yi geçtiği kentte, Karaçayır Mahallesi'ndeki futbol sahasının dijital termometresi ise sıcaklığı 51 derece gösterdi.

        Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki gölete geldi.

        Bazı kişiler bölgedeki ağaçların gölgesinde dinlenirken, bazıları gölete girerek serinledi.

        Bazı yetişkinler ile çocuklar ise ineklerin de girdiği göletin yanındaki derede serinlemeye çalıştı.

        Kent merkezinde ise kimi yeşil alanlardaki gölgelik yerlerde serinlemeye çalışırken kimi Bolu'nun çevresindeki yaylalara gitmeyi tercih etti.

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