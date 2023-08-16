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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:38
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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüste yolculardan M.D'nin (20) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 35,55 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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