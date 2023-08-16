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        Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 18:59
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        Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi
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        BOLU (AA) - Bolu'da bir kamyonda 5 milyon 499 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi amacıyla kent merkezinde bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 548 koli içerisinde toplam 5 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonu genişleten ekipler, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde de arama yaptı.

        Aramalarda, 9 bin 480'i dolu 19 bin 480 sahte bandrollü boş makaron ve 37,5 kilo kıyılmış tütüne el konuldu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

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