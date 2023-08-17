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        Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:52
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        Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı renklerine bağladı
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        BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Cenk Ahmet ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet Alkılıç, Beylerbeyi, Altay, Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumpor ve Eyüpspor'da forma giydi.

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