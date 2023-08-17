Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 17.08.2023 - 12:52
BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Cenk Ahmet ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet Alkılıç, Beylerbeyi, Altay, Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumpor ve Eyüpspor'da forma giydi.