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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:35
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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti.

        Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürüldü.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Dolayüz köyünde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınının, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alındığı, yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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