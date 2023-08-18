Bolu'da çıkan anız yangınları söndürüldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü.
BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü.
Aşağıkuzören köyü mevkisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Sarayköy mevkisinde de tarım arazisinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.