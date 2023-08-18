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        Boluspor, deplasmandaki Bandırmaspor maçına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:57
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        Boluspor, deplasmandaki Bandırmaspor maçına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor
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        BOLU (AA) - Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor.

        Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde günde çift idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Adanaspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve Bandırma deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor.

        Teknik direktör Turgay Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada Adanaspor'a anlamsız bir şekilde yenildiklerini belirterek, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık ama maçı bitirmesini bir türlü beceremedik. 2 net, toplamda 7 pozisyon var. Topa sahip olma oranı da yüzde 65. Bizim gibi onlar da hazır değildi. Bir bu konuda eşitlik vardı. Oyuna tutunmayı bildiler ve kazandılar." diye konuştu.

        Altay, bu tür yenilgilerin telafisinin mümkün olduğunu dile getirerek, bundan sonraki maçlarda hedefleri doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi.

        Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarına değinen Altay, "Biz oraya çata çat oynayıp maçı kazanmak için gidiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta içeride dışarıda maç kazanmak zorundayız. Takıma da güveniyorum ve o enerjiyi görüyorum. Umarım gülen taraf biz oluruz." dedi.

        Kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Altay, "Maç kazanmak, öz güveni de beraberinde getiriyor. Hedefimiz ligin en fazla topa sahip olan takımlarından biri olmak ve oyunu domine etmek üstüne kurulu. Ancak hazır mıyız, değiliz. Ama genel olarak takımın performansından memnunum. Gelecek adına umutluyum ve takımın performansı her geçen hafta artacak." ifadelerini kullandı.

        Altay, transfer sezonunun daha bitmediğine işaret ederek, bu süre içinde kendilerine uygun bazı transferler yapabileceklerini kaydetti.

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