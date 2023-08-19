Bolu'da otomobilden kopan lastiğin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
BOLU (AA) - Bolu'da seyir halindeki otomobilden kopan lastiğin karşı şeritte ilerleyen motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karacasu beldesinden Bolu istikametine seyreden Abdulkerim E. idaresindeki 14 BL 648 plakalı otomobilin sol ön lastiği yerinden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Ceyhun E. yönetimindeki 14 AAC 088 plakalı motosiklete çarptı.
Lastiğin çarpması sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.
Ceyhun E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.