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        Bolu'da bariyere çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 02:35
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        Bolu'da bariyere çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        BOLU (AA) - Bolu'da, Abant Milli Parkı yolunda beton bariyere çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Abant'tan D-100 kara yolu istikametine seyreden Ali Hancı idaresindeki 34 RE 1396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle beton bariyeri yerinden söken otomobil ortadan ikiye bölünerek yol kenarındaki su kanalına savruldu.

        Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan H.İ. yaralandı.

        Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza yapan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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